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Giriş Tarihi : 28-06-2022 13:43   Güncelleme : 28-06-2022 13:44

Gazi Caddesi’nde bıçaklı kavga

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.  

Gazi Caddesi’nde bıçaklı kavga

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavga döndüğü olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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