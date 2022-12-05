‘Gazeteci; kamuoyunu aydınlatmalı, karartmamalı!’

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Veysel Demirci, gazeteciliğin hassas ve kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Ayrıca Demirci gazetecilik mesleğini etik kurallarına göre yapmayanların hem kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini hem de böylesi kutsal bir mesleğe zarar verdiğini ifade etti.

Bazı basın yayın organlarında etik kurallara uyulmadan yapılan haberlerin sakıncalı oluğuna değinen Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Dermirci; “Gazeteci, haberi aktarırken kullandığı dilde ve üslupta abartıdan uzak durmalı ve gerçeği kendi muhtelif hedefleri için çarpıtmaktan kaçınmalıdır” dedi.

“Yanlış Haberler; Kamuoyunu Aydınlatmaz, Karartır”

Doğruluğu sorgulanmamış haberler ile kamuoyunun aydınlatılmayacağını tam tersine karartılacağına dikkat çeken Demirci; “Kaynağı belirsiz, sorgulanmamış haberler son derece sakıncalıdır. Bu haberlerle kamuoyu aydınlatılmaz karartılır. Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği gazetecilik değerlerinden uzak bir şekilde sunulması da bu kutsal mesleği ayaklar altına almaktır” ifadelerini kullandı.

“Takdir Miletimizindir Biz Yılmadan Güzel İşler Yapacağız”

“Ülkemiz yararına hayata geçirdiğimiz veya geçirmeye çalıştığımız hizmetlerin tamamen karalama çabası içindeki böyle bir habercilik karşısında üzüntü duyduğumu belirtmek isterim” diyen Demirci; “Başarı, maalesef, zaman zaman başka niyetteki insanlar tarafından kabul edilmeyip cezalandırılabilmektedir. Her türlü yıpratma faaliyetine karşın yine de durmayıp işimizi hakkıyla, dürüstçe yapmaya devam edeceğimizi bildirip takdiri sayın milletimize bırakmaktayım. Amacı; itibar suikasti olan bu tür haberlere karşı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyuna saygılı duyuruyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.