‘Gastronomi, turizmi harekete geçiriyor’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Lokantacılık ve tatlıcılık sektörünün son yıllarda ülkemizde olduğu gibi dünyada da çok büyük bir kesime hitap eden bir sektör olduğunu ifade etti.

Başkan Zülfü Tarhan, şunları ifade etti:“Gastronomi; turizm noktasında, kültür noktasında, istihdam noktasında dünyada en büyük sektörlerden bir tanesidir. Bizler sektörümüzde çalıştırdığımız insan sayısıyla istihdama büyük katkı sağlıyoruz. Turizm noktasında ilimize katkı sağlıyoruz. İlimize il dışından gelen misafirlerimizi işletmelerimizde en iyi şekilde ağırlayarak turist sayısı artırıyoruz. Şehrin yemek kültürünü temsil eden bir sektörün erbabıyız. Odamıza kayıtlı 850 tane üyemiz var. Gastronominin dünyada gün geçtikçe önemi artıyor Bir gezgini düşünün ilimize geldiği zaman mutlaka alması gerekenler arasında bir ayakkabı yoktur, bir elbise yoktur, saat yoktur ama mutlaka bir lokantaya uğramak zorundadır. Gastronomi sektörü ticaret çarklarından en önemli çarklarından biridir”.

“DEPREM ESNAFIMIZI ÇOK ETKİLEDİ”

24 Ocak’ta şehir olarak büyük bir depremi vatandaşı ile esnafı ile birlikte yaşadıklarını, 6.8 büyüklüğündeki depremden herkesle birlikte esnafların da olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Tarhan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bütün esnafın etkilendiği gibi lokantacı ve tatlı esnafı da etkilendi. Depremde esnaflarımız negatif anlamda çok etkilendi. Esnaflarımız gerek işyerlerinin yıkılması dolayısıyla ve deprem sürecinde ciddi manada esnafların zarar gördü. Deprem sonrasında ilimizde ticaret hacmi de önemli oranda düştü Vatandaşlarımız gündelik alışkanlık ve zevklerde kısıtlamaya gitti. Lokantaya gidip yemek yemedi, pastaneye gidip tatlı yemedi. Esnaflarımız deprem sürecinde ciddi anlamda zararlar gördü” dedi.