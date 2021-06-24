Galericiler noter istiyor

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, Galericiler sitesi hakkında bilgiler vererek Galericiler sitesine noter, sağlık kabini ve PTT şubesinin olmasının gerektiğini söyledi.

“MESLEĞİNİ SEVEREK YAPMALISIN”

Yılmaz; “Eğitim ve öğretimimi Elazığ’da tamamladım. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunuyum. 1991 yılında mezun olduktan sonra görev almadım. Baba mesleğini devam ettirdim.50 yıla yakındır sektördeyiz. Otomotiv sektörüne sevdalıyız. Mesleğimiz bizleri bir yerlere getirdi. Maddi anlamda bedel ödedik. Ticarette yükselmeler düşmeler olur. Bir işi severseniz başarı kendisinden gelir. Biz mesleğimizi severek yaptık severek yapıyoruz da. Babamız emekliye ayrıldığında üç kardeş yıllardır bu işi yapıyoruz”.

“BİZİM PROJEMİZ DAHA GÜZELDİ”

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz; “Derneğimizi, 2009 yılında kurduk. O günkü valimiz Muammer Erol’u minnetle anıyorum. Çok iyi bir insandı. Bizlerle toplantı yaptı. O zaman galericilerin il dışına çıkarılması ilgili söylem vardı. Çoğu yerde galericiler sitesi yapılmıştı Elazığ’da yoktu. Muammer Erol Valimiz bize ön ayak oldu. Mevcut sitemizin yerini beğendik. Biz kendimiz yapacaktık sitemizi ama bütçemiz yetmedi. O zaman 60 esnafımız vardı. Sitede 160 iş yeri çıkıyordu. Biz bunu finanse edemedik. O zaman Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu’ydu. Başkanımız biz bu işi üstleniriz dedi. Seçim dönemine siteyi ihale sundular 104 dükkana düştü. Bizim projemizde 164 iş yeri vardı. Projemizde traktör, minibüs, kamyon ve kamyonet grubu da vardı. Bizim projemizi rafa koydular bu projeyi öne sürdüler. Mücahit Başkan geldiğinde bu projeyi önünde buldu. Biz projeyi iptal etmesi için yanına gittik ama biz sadece iyileştirme yapabiliriz dediler başka bir şey yapamayız dedi. Sadece otomobil grubunun sergileneceği fiziki bir yer yaptılar bize eğer bizdeki projeyi hayata koysalardı daha çok kaliteli bir site olurdu”dedi.