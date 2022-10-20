Gakgoş’a üst üste 2 deplasman  

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupa üst üste 2 deplasman maçına çıkacak.

TFF 3. Lig 1. Grupta geride kalan 7 hafta sonunda 10 puan toplayan Entegre Solar Elazığspor’u üst üste 2 deplasman maçı bekliyor. Son 2 haftayı puansız geçen bordo-beyazlı ekip, grubun 8. hafta maçında Belediye Kütahyaspor’la Dumlupınar Stadında 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’da karşılaşacak. Bordo-beyazlılar, 30 Ekim Pazar günü ise saat 14.00’da Edirne 25 Kasım Stadyumunda Edirnespor’un konuğu olacak.

Üst üste oynanacak olan iki deplasman maçının ardından ES Elazığspor, 10. haftada Nevşehir Belediyespor’la 6 Kasımda Doğukent Stadında karşılaşacak.

