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Giriş Tarihi : 08-09-2022 15:54

Gakgoş Trabzon yolcusu  

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında Yomraspor’la deplasmanda oynayacağı maç için cuma günü Trabzon’a gidecek.   

Gakgoş Trabzon yolcusu  

TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında deplasmanda Yomraspor’la karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor’da bu maçın gidiş dönüş programı netlik kazandı. Cuma günü öğlen sonu karayoluyla Trabzon’a gidecek olan Elazığspor kafilesi, konaklayacağı otele yerleşecek. Maçın son çalışmasını cumartesi günü Trabzon’da yapacak olan bordo-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ’a dönecek. 

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