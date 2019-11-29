Futbolculardan Kuran Kursuna ziyaret

Elazığ Belediyespor futbolcular gençlere nasihatlerde bulundu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında genç hafızlarla bir araya geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'un sosyal sorumluluk projelerine geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon galibiyet primlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan, genç hafızlarla ve Gazi Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya gelen kırmızı - lacivertli kulüp, bu sezon da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Haydar Baba Yatılı Kuran Kursu’nu ziyaret etti.Ziyarette genç hafızlarla sohbet eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, Sportif Direktör Alaattin Tutaş ve futbolcular gençlere nasihatte bulundu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurs hocaları ve öğrenciler ise, Elazığ Belediyespor’a ligde başarılar diledi.