18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:09
Advert
Spor
Giriş Tarihi : 15-12-2019 19:02

‘Futbolculara sahip çıkılması gerek’

Elazığspor - Kastamonuspor maçının arıdndan, Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, futbolculara sahip çıkılması gerektiğini söylerken, Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ise sıkıntılarına rağmen futbolcularının mücadelesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.  

‘Futbolculara sahip çıkılması gerek’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 17. haftasında GMG Kastamonuspor deplasmanda B. Elazığspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmede bulundu.

İki haftadır eksik oyuncularla maça çıktıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Tabi kimse bunları sorgulamaz. Herkes skora bakıyor. Bizim böyle bir serzenişimiz de olmadı zaten. Gerçekten bugün hiç istediğimiz gibi oynamadık. Ben geldiğimden beri en kötü mücadelemizi oynadık. Bu kadar pozisyonsuz bir müsabakamız yok. Biraz daha duyarlı olalım. Gencecik çocuklarla oynuyoruz. Affedersiniz sinkaflı bir şeyler söylemek, valizinizi toplayın gidin demek çok çirkin. Bizim transfer tahtamız açık da biz mi bilmiyoruz. Bu çocuklar ne yapacak. Kimse dışarıdan gelip de bu takıma iyi transferler yapmıyor. Herkes sahip çıksın takıma. Elazığlılar bu çocuklara sahip çıksınlar. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu çocukların yanında olalım. Altyapıdan 15 oyuncuyla oynuyor bu takım. Kimse bir şeylerin farkında değil herhalde. Bu çocukları öteleyerek bir şeyleri başaramayız. Bir maçta kötü oynasınlar, ne olacak yani. Çocuklarımın mücadelesinin daha iyi olacağını düşünüyorum ikinci yarıda. Transfer tahtası açılır açılmaz bu çocuklara sahip çıkılsın” diye konuştu.

KASTAMONUSPOR CEPHESİ

Elazığspor’un içinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu dile getiren GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım da, “İnşallah bir an önce çıkış yolu bulurlar. Bizim de bir çok sıkıntımız var. Bu maç önemliydi bizim için. Transfer tahtamız kapalı bizim de. Şehir birlik olursa bu galibiyetten sonra inşallah hedefimiz çıkabilmek. Herkesin futboldan uzak kaldığı bir dönem yaşıyoruz maalesef. Biz yolumuza bakacağız. İyileştirebildiğimiz kadar iyileştirmeye çalışacağız. İnşallah birileri bize sahip çıkar. İnşallah bir an önce bunlar düzelir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: levent eriş elazığspor teknik direktörü
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA