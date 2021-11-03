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Spor

Futbol saha komiseri alımı yapılacak

Spor

Futbol saha komiseri alımı yapılacak

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserler alacak.