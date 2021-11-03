Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Elazığ Şubesi, saha komiseri alımı gerçekleştirecek. TFSKD Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "25 yaş ve üzeri lise veya üstü diplomalı bay-bayan arkadaşlar saha komiseri olabilmek için başvuru yapabilirler” dedi. Müracaatların TFSKD Elazığ Şubesine yapılacağı belirtildi.
Spor
Giriş Tarihi : 03-11-2021 13:42 Güncelleme : 03-11-2021 13:42
Futbol saha komiseri alımı yapılacak
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserler alacak.