FÜ’de proje yazma ve yürütme eğitimi düzenlendi

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından proje yazma ve yürütme eğitimi düzenlendi.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından proje yazma ve yürütme eğitimi düzenlendi.FÜ, TÜBİTAK 1001 ÇABA Programına Yönelik Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Soner Altundoğan ve öğretim elemanları katıldı.FÜ’de ciddi manada gayret sarf ederek proje hazırlayan öğretim elemanlarının olduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kendi akademik kariyerini daha iyi yerlere getirmek, hem de ülkesine ve milletine daha faydalı işler yapabilmek için proje başvurusu yapan, eğitimlere katılan tüm akademik personeli yürekten kutladı.Proje Koordinatörü Altundoğan, düzenlenen eğitim programının amacının, 1001 projeleri hazırlanması konusunda uygulamalı eğitimler yapmak, bölgenin ihtiyaçlarının odak olduğu proje fikirlerini sunmak ve katılımcılara TÜBİTAK proje destekleri hakkında bilgilendirme yapmak olduğunu söyledi.