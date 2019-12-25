25 ARALIK 2019 Çarşamba 16:42
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 25-12-2019 15:30

FÜ'de özgün baskı resim sergisi  

Fırat Üniversitesi'nde "Özgün Baskı Resim Sergisi" açıldı.  

FÜ'de özgün baskı resim sergisi  

FÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı Atölyesinde öğrenciler tarafından 2019 bahar dönemi  özgün baskı resimleri yapıldı. Yapılan resimler, Fakültenin sanat galerisinde sergilenmeye başladı.  Serginin açılışan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı,öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

16 öğrenci tarafından 15 adet monotip baskı, 7 adet linolyum baskı, 42 adet şablon baskı ve 3 adet karışık teknik baskı eserlerinin bulunduğu serginin  2 hafta açık kalacağı belirtildi.

ETİKETLER: resim sergisi elazığ resim sergisi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA