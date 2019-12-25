FÜ'de özgün baskı resim sergisi  

Fırat Üniversitesi'nde "Özgün Baskı Resim Sergisi" açıldı.

FÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Grafik Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı Atölyesinde öğrenciler tarafından 2019 bahar dönemi özgün baskı resimleri yapıldı. Yapılan resimler, Fakültenin sanat galerisinde sergilenmeye başladı. Serginin açılışan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı,öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

16 öğrenci tarafından 15 adet monotip baskı, 7 adet linolyum baskı, 42 adet şablon baskı ve 3 adet karışık teknik baskı eserlerinin bulunduğu serginin 2 hafta açık kalacağı belirtildi.