FÜ Veterinerlik Fakültesi'nde yemin töreni  

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında yemin töreni gerçekleştirildi.

FÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı öğrenciler için Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılamayan mezuniyet töreni yerine, sosyal mesafe kuralları kapsamında yemin töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapılan ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı programa, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, Öğretim üyeleri ve mezun öğrenciler katıldı.

Veteriner Fakültesinin 50'inci yılında 45'inci mezuniyet ve yemin törenini gerçekleştirdiklerini belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu,mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Veteriner hekimlik mesleğinin Tıp Hekimliği mesleği gibi kutsal mesleklerden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise “ Cumhuriyet tarihinin 2. Veteriner Fakültesinden mezun oldunuz. Fakültemizdeki değerli hocalarımızdan gerekli bilgi, beceri ve eğitimleri aldınız. Gittiğiniz yerlerde Fırat Üniversitesini temsil edeceksiniz. Sizin başarılarınız bizim başarılarımızdır. Bu vesile ile tüm mezunlarımızı kutluyor, ileri ki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Kızıl tarafından mezunlara veterinerlik yemini ettirildi.Tören fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen yemin törenine katılamayan aileler için program üniversitenin Youtube kanalından canlı aktarıldı.