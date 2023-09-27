FÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine ‘Afetlerde Korunma Bilinci’ eğitimi

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde “Kızılay’ın Yapılanması, Faaliyet Alanları ve Afetlerde Korunma Bilinci Eğitimi” düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde “Kızılay’ın Yapılanması, Faaliyet Alanları ve Afetlerde Korunma Bilinci Eğitimi” düzenlendi.Mustafa Temizer Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sevda Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Kavaklı, öğretim üyeleri, öğrenciler ile dekanlık personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Tıp Fakültesi olarak öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlamak amacıyla birçok kurumla ortak programlar yaptıklarını belirterek, meydana gelen depremler sonrası "Depremden nasıl korunuruz, nasıl hareket ederiz?" konularında Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ile ortak bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi.Programda Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından Tıp Fakültesi öğrencilerine afetlerden korunma konusunda bilgiler verildi.