FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş’a ‘Bilime Katkı’ ödülü

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen 9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi’nde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a ‘Bilime Katkı’ ödülü verildi.

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen 9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi’nde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a ‘Bilime Katkı’ ödülü verildi.Çekya’nın Prag şehrinde düzenlenen Fırat Üniversitesinin de destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı “9. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi” gerçekleştirildi. Kongreye, Türkiye’den Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve birçok uluslararası akademisyen katılım sağladı. Yüz yüze ve çevrim içi sunumların yapıldığı kongrede yaptığı konuşmada uluslararası sempozyumların önemine değinen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kongrede sunulan bildirilerin bilim dünyasına katkı sağlayacağını söyleyerek, katılımcılara başarılar diledi. Gerçekleştirilen kongrede Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ’Bilime Katkı’ ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a ödülünü Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Orhan takdim etti.Öte yandan, Rektör Prof. Dr. Göktaş, Macaristan Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da yer aldığı Budapeşte Demografi Zirvesine katıldı.