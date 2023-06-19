FÜ NAFSA 2023’e katıldı   

Fırat Üniversitesi Washington’da düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim zirvesi konumunda olan 2023 NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na katıldı.

Türkiye'den 16 üniversite, dünyanın en büyük uluslararası eğitim zirvesi olarak bilinen Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) Yıllık Konferansı ve Fuarı'nda yer aldı. ‘Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Verme’ temasıyla bu yıl 75'incisi düzenlenen NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Programa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karabatak katıldı. FÜ, fuarda Türkiye'de sunulan inovatif, kapsayıcı ve çeşitliliğe vurgu yapan yükseköğrenim hizmetlerini uluslararası paydaşlara tanıtma ve uluslararası iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen programla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Türkiye’den 16 üniversitenin katıldığı 2023 NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’nda Üniversitemizin ve şehrimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İkili görüşmeler de yaparak öğrenci adaylarını Türkiye’ye ve Elazığ’a davet ettik. Üniversitemizin uluslararası alanda elde ettiği başarıları anlatma fırsatı bulduk. FÜ sadece yurt içinde değil, yurt dışında da adından sıkça söz ettirecek üniversiteler arasında olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

