FÜ Hastanesi’nde ‘Stres, Kriz Yönetimi ve Tükenmişlik’ semineri verildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi’nde ‘Stres, Kriz Yönetimi ve Tükenmişlik’ konulu seminer verildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi’nde ‘Stres, Kriz Yönetimi ve Tükenmişlik’ konulu seminer verildi.

FÜ Hastanesi Eğitim Birimi tarafından ’Stres, Kriz Yönetimi ve Tükenmişlik’ konulu seminer verildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminere çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Stres ve kriz yönetimi konusunda bilgiler veren Hastane Psikoloğu Rihan Kirmizigül, “Stres, İnsan fizyolojisine zarar veren etmenler ve bu etmenlere karşı bedende meydana gelen istenmeyen değişiklikler olarak adlandırılır. Yapılan bir araştırmaya göre nesnel çevre tek başına stres oluşturmuyor. Asıl stres etmeni çevreyi algılayış biçimimizden kaynaklanıyor. Bazı insanlar zorluklar karşısında çok çabuk pes ederken bazıları da aksine sonuna kadar çabalıyor. Yapılan araştırmalar, kişilik yapısı stresle baş etme ve uyum sağlama konusunda en önemli etmenlerden biri. Günlük yaşamda stresin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil. Bu nedenle bireylerin stresin olumsuz etkilerinden korunmak için stresi yönetebilmesi ve stres ile baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor” dedi.

Tükenmişlik konusunda bilgi veren Psikolog Burcu Bayar ise ”Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Freudenberger tarafından ‘başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekleri sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme’ şeklinde tanımlandı. Sağlık çalışanları işleri gereği hastalık, ağrı, acı çekme, ölüm, yalnızlık, güçsüzlük gibi olumsuz durumları olan bireylerle çok sık karşılaşıyor. Sağlık çalışanları, tükenmişlik yönünden en çok risk taşıyan meslek grupları içerisindedir” diye konuştu.