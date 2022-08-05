FÜ 9 alanın 4’ünde Türkiye’de ilk 5’e girdi  

Fırat Üniversitesi Akademik Performansa Göre Üniversitesi Sıralaması’nda Türkiye’deki üniversiteler arasında 4 alanda ilk 5’e, 3 alanda ilk 10’a, 2 alanda ise ilk 30’a girme başarısını gösterdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın 2021-2022 alan sıralamaları açıklandı. Dünya genelinde 3 bin üniversiteyi, bilim alanlarına göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kurumunun, 2021-2022 sıralamasında, FÜ 9 kategoride yer aldı. URAP dünya alan sıralamasında FÜ oldukça önemli bir başarıya imza atarak önceki yıllara göre başarı sıralamasını önemli oranda yükseltti. Toplamda listede 9 alanda yer alan FÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 4 alanda ilk 5’e, 3 alanda ilk 10’a 2 alanda ise ilk 30’a girme başarısını gösterdi.