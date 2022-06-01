FÜ 8 pilot üniversite arasına seçildi  

Fırat Üniversitesi, YÖK tarafından ‘Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi’nde yer alacak 8 pilot üniversite arasına seçildi.

YÖK Kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Yükseköğretimine önemli ivmeler kazandırması hedefiyle Büyük Veri Projesi’ni başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YÖK Danışma Kurulunda değerlendirilen Büyük Veri Projesi'nin İTÜ, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, FÜ, Sakarya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 8 pilot üniversitede bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, “Üniversitelerimizin gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri; öğrenci, eğitim materyali, öğretim elemanı ve öğretim elemanın ürettiği akademik içerikler gibi birçok farklı kaynak ile gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin sayısının ve boyutunun artması son 10 yılda Yükseköğretimde Büyük Veri kavramının yerleşmesine sebep olmuştur. Yükseköğretimde Büyük Veri Analitiğinin gerçekleştirilmesi ile kişiselleştirilmiş müfredat, öğrenci başarım değerlendirilmeleri, başarım kestirimi ve erken uyarı, okul sonrası istihdam analizi ve kurumsal başarım analizi gibi birçok konuda bilgi keşfi gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Pilot olarak seçilen üniversiteler bu uygulama ve teknik altyapıların tesisi için gerekli olan çalışmaları yapacaktır. Araştırma Üniversitesi olması, Dijital Dönüşüm ofislerinin kurulmuş olması, yükseköğretimde büyük veri analitiğinin entegrasyonu konusunda teknik altyapı yeterliliği gibi kriterler ile 207 üniversite arasından 8 Pilot üniversitenin seçimi gerçekleştirilmiştir. Pilot üniversitelerin uygulamaların diğer tüm üniversitelerde yaygınlaştırılacaktır” denildi.