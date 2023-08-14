Freni patlayan kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya’da freni patlayan eşya yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya’da freni patlayan eşya yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, 14.00 sıralarında Battalgazi -Pütürge karayolu Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Y. (52) idaresindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.