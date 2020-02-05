Fransa’dan Elazığ’a yardım eli

Fransa’da ikamet eden Karslı İşadamı Erdal Ataş, Elazığ’a gelerek, depremzedelere yardımda bulundu.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Fransa’da yaşayan Karslı hemşehrimiz hayırsever iş adamı Erdal Ataş, Elazığ’a gelerek, depremzedelere yardımda bulundu.

Fransa’dan Elazığ’a gelen Grup ATAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerini yürüten Euro Assocıatıon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ataş, öncelikle depremzede vatandaşların kaldıkları çadırlara giderek özellikle çocukların gönlünde taht kurdu.

Deprem bölgesinde ve depremzedelerin yaşam alanlarında yaşamını sürdüren vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen Erdal Ataş, 320 adet soba, 240 battaniye, ısınma amaçlı odun, ihtiyaçları belirli bir süre giderebilecek kadar yiyecek ve içecek, çocuklar için mama, bez gibi temel ihtiyaçları karşıladı.

Depremden en çok etkilenen ve zarar gören çocukların yardımına koşan Erdal Ataş, çocuklara oyuncak, mont, ayakkabı - bot, atkı-bere eldiven ile kışlık giyecek dağıttı.

Elazığ’da deprem sonrası vatandaşların, -10 derecenin üzerindeki soğukta; korkulu ve tedirgin bir şekilde sokaklarda kaldıklarını ifade eden Erdal Ataş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Fransa’dan Elazığ’a geldik. Depremden etkilenen bütün mahalle ve sokaklarında yardımlarda bulunduk. Üzülerek ifade edeyim ki, 3200 ağır hasarlı bina var, depremin süresi biraz daha fazla olsaydı, Elazığ diye bir ilimiz artık olmayacaktı. Buna rağmen depremin hasarı oldukça ağır. Yurt dışında bulunan firmamıza ait sosyal sorumluluk projesini üstlenen EURO ASSOCIATION Vakfımız ilk yardım faaliyetini Elazığ’da gerçekleştirmiş oldu. Bir kez daha böyle bir felaketin ülkemizde yaşanmamasını temenni ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Derneğimize gönüllü olarak dayanışma ve destek gösteren arkadaşlarıma da can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”