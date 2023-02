Flütü klarnete çeviren Emirhan yeteneğiyle göz dolduruyor  

Elazığlı 15 yaşındaki Emirhan Kahraman, sol klarnetle İstiklal Marşı çalıp, flütle klarnet sesi de çıkarabiliyor.

Elazığlı 15 yaşındaki Emirhan Kahraman, klarnetle çok küçük yaşlarda tanıştı. Müzik kültüründe önemli bir yere sahip olan klarneti babasının da bir klarnet ustası olması sebebiyle çok seven Emirhan, klarnet çalmayı kısa sürede öğrendi. Hayallerinin peşinden giden Emirhan, bu yıl özel yetenek sınavıyla Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Birçok yerde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Emirhan, klarnetiyle sıra dışı işlere de imza atıyor. Emirhan öyle ki flütle klarnet çalabiliyor. Sol klarnetle İstiklal Marşı da çalabilen klarnet ustası Emirhan, akranlarına da örnek oluyor. En büyük hayali ise müzik öğretmeni olmak olan Emirhan’ın flütle klarnet çaldığını görenler şaşkına dönüyor.

''MUSTAFA KANDIRALI VE BABAMI ÇOK ÖRNEK ALIYORUM''

Klarneti sevdiğini söyleyen 15 yaşındaki klarnet ustası Emirhan Kahraman, ''Elazığ’da müzisyenlik yapıyorum. Güzel Sanatlar Lisesinde birinci sınıf öğrencisiyim. Elazığ’da sol klarnet çalışıyoruz. Sol klarnetle İstiklal Marşı da çalabiliyorum. Sol klarnetle İstiklal Marşı çalmak çok zor bir iş. Ama Si Bemol klarnet ile rahatlıkla her şey çalınabilir. Sol klarnet ile her müzik çalınmaz biraz daha zordur. Gelecekte iyi bir klarnetçi olmak istiyorum. Klarnete başlama sebebim babamın sayesinde oldu kendisi de klarnet ustasıdır. 1 yıldır klarnet çalıyorum. Mustafa Kandıralı ve babamı çok örnek alıyorum. 15 yaşında klarnet çalmak cidden zor bir iş. Klarnet tonu ve klarnet üflemek zordur. İlerde öğrenci yetiştirmek isterim. Flütle de klarnet çaldım zaten o videom sosyal medya da beğenildi. Normalde flütle klarnet çalınmaz çünkü flütte fazla perde olmadığı için çalınmaz ama keyfine çalabilirsiniz. Sosyal medya ya attım videoya büyük bir beğeni geldi” dedi.