Fiyatların yükselişi Kapalı Çarşı’yı da vurdu

Nasrullah Yunus Parlak’ın hazırladığı “Bordo Mikrofon” Kapalı Çarşıdaydı.

Haberin Videosu : FİYATLARIN YÜKSELİŞİ KAPALI ÇARŞI’YI DA VURDU

Haber Elazığ YouTube kanalında yayın hayatına başlayan “Bordo Mikrofon” bu kez Elazığ’ın tarihi çarşısı olan Elazığ Kapalı Çarşıdaydı.

Geçen yıllar Ramazan Ayında yoğun zamanlar yaşayan Kapalı Çarşı bu ramazan tarihinin en sakin Ramazan Ayını yaşıyor.

Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken esnafları işlerinin iyi olmadığını ifade ettiler…

Programın tamamını haberimizin içindeki videodan yada Haber Elazığ YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz…

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