‘Fiyatları müteahhitler yükseltmedi’

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl, açıklamalarda bulundu.

Konut fiyatlarının yükselmesinin, demir ve diğer yapı malzemelerindeki fiyat artışıyla ilgili olduğunu belirten Avcıl, “müteahhitlerin fiyatları yükletmesi diye bir şey yok. Demir fiyatları 3-4 ay içinde yüzde yüz arttı. Maliyetler artınca ister istemez vatandaşlara yansıtıldı. Müteahhitlerin artış yaptığını düşünmüyorum. Müteahhit zararına satış yapamaz. Maliyetler attığı için konut fiyatları yükselecek. Bu da vatandaşa yansıyacak. Müteahhitlik sektörü ekonominin lokomotifidir. Sektörümüz 256 sektörü etkiliyor. Hükümet yetkililerimiz demir üreticilerini denetlemesi lazım. Yüzde yüz Türkiye’de üretim yapan firmalarımız dolarla konuşmaya başladı. Bunlar hakkıyla denetlenmese daha zorlu sürece girebiliriz”

“MÜTEAHHİT KITLIĞI VAR”

Yıkılan binaların büyük çoğunluğuna yapımına başlandığını ifade eden Başkan Avcıl; “Bir kısmı da projelenme aşamasında. Müteahhitlere çok büyük talep oldu. Müteahhit kıtlığı da var. Müteahhit sınırlandırılması Elazığ’da acele edildi. Elazığ bir kentsel dönüşüm yaşıyor. Müteahhit Odası kurulmadan müteahhit sınırlandırılması oldu. Yapılması gereken çok bina var ama müteahhitler azaldı. Yeterli sayıda kentsel dönüşüm olduğunu düşünmüyorum”dedi.