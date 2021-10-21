‘Fiyat artışlardan vatandaş kadar esnafımızda mağdur’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, ürünlerde yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar kadar bakkal esnafının da mağdur olduğunu söyledi.

“DÖVİZ ARTIŞI FİYATLARI ARTIRDI”

Başkan Adayı Macit; “Son günlerde yaşanan döviz artışları nedeniyle ürünlerde çok büyük artışlar var. Bu durum vatandaşlarımız kadar esnafımızı da mağdur ediyor. Bitme noktasına gelen küçük esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Esnafımız ürün almakta çok zorlanıyor. Fiyat artışlarıyla vatandaşlarımız temel gıda ürünleri bile almakta zorlanıyor”.

“FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE VATANDAŞLAR ULUSAL MARKETLERE DAHA ÇOK GİDİYOR”

Ürünlerde yaşanan fiyatlar nedeniyle vatandaşların ulusal marketlere daha çok gitmeye başladığını dile getiren Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit; “Vatandaşlar yerel esnafımız fiyatları yüksek olduğunu düşünerek ulusal marketlerde fiyatlara bakmaya gidiyor. Vatandaşlarımız, ulusal marketlerde markaları farklı olan ürünleri ve gramajı düşük ürünleri alıyor. Vatandaşlarımız bilmelidir ki yerel esnafta bulunan markalı ürünler ulusal marketlerde de aynı. Ama bazı vatandaşlarımız bunu bilmiyor”.

“ULUSAL MARKETLER ÜRÜNLERİ DAHA UYGUN ALIYOR”

Ulusal marketlerin yerel esnaftan daha uygun fiyata ürün aldığını ifade eden Başkan Adayı Özer Macit; “Ulusal marketler tırlarla ürün alırken küçük esnafımız ilimiz toptancılarından az miktarlarda ürün alıyor. Ulusal markerler direk fabrikadan ürün alırken, küçük esnafımız ürün alırken toptancılardan almak zorunda. Buna rağmen esnafımız kar miktarından düşerek vatandaşlarımıza ürün satıyor. Oda yönetimimiz, ana kalem ürünleri alma konusunda esnafımıza yardımcı olması lazım. Yoksa yerel esnafımız ulusal marketlerle rekabet edemez”.

“TEMSİLCİLERİMİZİN SESİ ÇIKMIYOR”

Özer Macit; “Odamıza kayıtlı esnaflarımız kan ağlarken oda yönetimimiz sesi çıkmıyor. Bir şey yapamıyorsanız çıkın bir açıklama yapın. Esnafımız yanlarında birilerinin olduğunu hissetsin. Ama seçim yaklaşıyor koltuğunda oturanlar yerlerinde yerlerinden kalkacaktır. Çünkü seçim yaklaştı. Esnafımız, daha seçimden seçime hatırlanmak istemiyor. Her zaman yanlarında olan bir başkan görmek istiyor” dedi.