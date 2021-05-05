Fırtına nedeniyle savrulan feribotlar çarpıştı 

Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle, Elazığ-Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotlar iskelede birbirine çarptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli arasında Keban Baraj Gölü üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan feribotlar, iskeledeyken rüzgarında etkiyle savrularak çarpıştı. Arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Olayda çarpışma dışında herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.