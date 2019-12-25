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Giriş Tarihi : 25-12-2019 07:46

Fırtına kaymakamlık çatısını uçurdu

Kuvvetli rüzgar Elazığ'da etkili oldu.

Fırtına kaymakamlık çatısını uçurdu

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bazı direkler devrildi,  otomobiller zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı ve saatte 70 kilometre hıza çıkması beklenen kuvvetli rüzgar Elazığ'da etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği Sivrice ilçesinde ise kaymakamlığın çatısı uçtu. Bazı direkler ve çatı saçları otomobillerin üzerine devrildi. Maddi hasara yol açan rüzgar bölgede etkisini devam ettiriyor.

İlçe sakinlerinden Ayhan Türkmen, “Biz, Hükümet Konağı’nın karşısından bulunan çay ocağında oturuyorduk. Gürültü duyduk ve dışarı çıktık. Zaten vatandaşlar da dışarı çıktı. Geldiğimizde, çatının sacları araçların üzerine uçmuştu. O esnada polis geldi. Yolu kapatarak çevre güvenliği aldı. Elektrik direği devrildi, saclar da göründüğü gibi araçların üzerine düştü. Millet de zaten dağıldı, gitti. Bir panik vardı burada. Şiddetli bir fırtına var ve hala da devam ediyor” dedi.

Ahmet Erol Güler isimli vatandaş ise, “Saat 19.30 sularında bir ses geldi ve biz dışarı çıktığımızda göründüğü gibi bir felaket ile karşılaştık. Sesi duydum evde ders çalışıyordum. Camdan sese baktım olayı gördüm. Şuan da şiddetli rüzgar etkisini devam ettiriyor. Eğer bunları burada kaldırmazlarsa tekrardan savrulup arabalara değebilir” şeklinde konuştu.

ETİKETLER: elazığ fırtına sivrice fırtına
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