Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde bazı bahçelerde ağaçlar yerinden sökülüp devrildi. Ayrıca birçok meyve ağacının da zarar gördüğü belirtildi. Kent merkezinde de etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer toz bulutları oluştu.