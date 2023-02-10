El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Kahramanmaraş Depremini sonrası ilimizde yapılan TOKİ konutlarındaki kiralık evlere zam yapanlara büyük tepki göstererek fırsatçılara fırsat vermeyelim dedi.

“YAPTIKLARI İNSANLIĞA SIĞMAZ”

Başkan Gülyüz; “Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diler ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüzyılımızın yaşadığı en büyük doğal felaketten sonra çok önemli dersler almamız gerekiyor. Herkes elini başının arasına koyması gerekiyor ve nerelerde hatalar yaptığımızı görmemiz gerekiyor.24 Ocak 2020 ilimizde yaşanan deprem sonrası devletimiz, depremzedelerimize 30 bina yakın konut yaptı. Devletimizden Allah razı olsun. Çoğu vatandaşımız, evlerinde şuanda korkusuzca oturuyor. Ama bazı kişiler yapılan evlerde oturmuyorlar ve kiraya veriyorlar. Kahramanmaraş Depremini sonrası, ilimizde bulunan TOKİ konutlarındaki evlere bazı ev sahipleri kira artışına gitti. Deprem öncesi 1000 TL istenen evlere şuanda 3 – 4.000 TL istemeye başladılar. Bunlara yapan kesinlikle insan bile demek istemiyorum. Bunları tabir edecek kelime bulamıyorum.10 ilimizde vatandaşlarımız günlerdir dışarda bu soğuk havada aileleriyle yaşam mücadelesi veriyorlar. Ama bazı insanlarımızda, felaketi fırsata çevirmek istiyor. Ben kesinlikle bu şekil yapan insanlara fazla kira vermesin vatandaşlarımız, bu daireleri not alsınlar ve Çevre Şehirciliğe ya da AFAD’a bildirsinler. Ve Devletimiz kesinlikle bu şekil yapanlardan evlerini geri alsın. Çünkü o evler evsiz kalan depremzedelere yapılmıştı. Kiraya veriyorsa şu anada eve ihtiyacı yok demek. Biz, El Aziz Emlakçılar Derneği olarak biz bu konun takipçisi olacağız”

“DERS ALAMIYORUZ”

Bazı vatandaşlarımız, yaşananlardan ders almadığını dile getiren Başkan Nuri Gülyüz, “ 3 yıl önce ilimizde yaşanan depremden sonrası bizler o zaman ne yaşadıysak şuanda Kahramanmaraş Depremini sonrası oradaki vatandaşlarımız şuanda onlarda onu yaşıyor.3 yıl önce biz evsiz kalmıştık. O, zaman yine kira artışı yapanlar olmuştu. Şimdi bunu yapanlar yine yapıyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Ama çoğu Elazığlı vatandaşlarımızda elinde bulunan TOKİ konutlarında artış yapmadı hatta 1-2 ay kira alamayanlar var. Onlardan Allah razı olsun. Elazığlı ‘ya yakışanı yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.