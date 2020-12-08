‘Firmalarımız TOKİ’den önemli işler aldı’

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk; “İlimizde 20 bin konut yapılıyor. Bu konutların tüm ihtiyacını Elazığ karşılayabilir mi karşılayamaz. Elazığ’da tuğla fabrikaları var. Bu fabrikalar TOKİ’nin ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Bizim tuğla fabrikalarımız paletli mal üretmiyor. TOKİ dökme ürün istemiyor. Bu fabrikalarımız yerel işletmelere dökme satıyorlar.

Bims fabrikalarımız paletli üretime geçmiş o fabrikalarımız şuanda ful çalışıyor. Çatı kiremidi zaten ilimizde yok. Taş yünü ilimizde alınıyor. Yetmezse dışardan alıyor. En kötü şantiyede en az 500 kişi çalışıyor. 1400 kişi çalışan şantiyeler var. Bu kadar işçi Elazığ’da var mı? Bu kadar kalifiye elaman Elazığ’da var mı? Ben sektörün içindeyim bu kadar eleman yok. Şuanda mobilyacılarımızın kapasitesi dolu. Bu süreç 3-4 aylıktır. Daha sonra kentsel dönüşümler başlayacak işler yine devam edecektir. Camcılarımız dolu, mermercilerimiz dolu yapı kimyasalları dolu, çimento fabrikaları dolu, ürün yetiştiremiyorlar. TOKİ’nin Elazığ’a faydası olmamasının mümkünümü var mı? Yanlışlar var mı var. Mesela yemek firmaları konusunda. Müttehitler gittiği yerde yemek fabrikasıyla anlaşmış nereye giderse yemek fabrikası gelip orada tesis kuruyor. Bu yanlış. İlimizde 10 tane yemek fabrikası var. Bu fabrikalarda alınabilirdi. İş yok söylüyorlar bulsunlar bana bir kamyon. Bulsunlar bir iş makinesi”Dedi.