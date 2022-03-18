‘Firmalar İhaleye korkudan katılmayacaklar’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’daki maden sahaları ile ilgili TBMM genel kurulunda gündem dışı konuştu.

Haberin Videosu : FİRMALAR KORKUTAN İHALEYE KATILMAYACAKLAR

Gürsel Erol, ihalenin şeffaf yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerinin olduğunu belirterek maden sahaları ihalesine firmaların ruhsat alamamaktan korkacakları için korkudan katılamayacaklarını söyledi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden sahaları ile ilgili hazırlanan şartnamenin değişeceği konusunda bir algı yaratıldığını söyleyerek ihalenin rödovans sistemi olması gerektiğini yeniledi.

“ZÜLFÜ BEY DÜRÜST BİR ADAMDIR”

Erol; “Elazığ milletvekillerimizden her zaman Zülfü Bey var. Zülfü bey siyaset dilimiz pek uyuşmasa da kendisi namuslu ve dürüst adamdır. Burada söyleyeceklerimin de kendisi de hak verecektir. Elazığ Maden ilçemizde 2019 yılında başlayan sondaj çalışmasıyla, bakır, altın ve gümüş gibi çeşitli madenlerin bulunduğu veriler elde edildi. Alanın yüzde 30’da sondaj çalışmaları yapıldı. Yüzde 30 sondaj yapılan çalışmada, çıkarılacak madenin parasal değeri 15 Milyar dolar bedel olduğu belirtilmekte. Alanın toplamında çalışmalar bitmiş değil. Bunun ilgili şartname hazırlandı, ilgili müdürlük şartnameyi ilana çıktı”

“ELAZIĞ ORTAK BİR NOKTADA BULUŞTU”

Gürsel Erol; “Ben bundan önceki konuşmamda da teşekkür etmiştim. Ak Parti milletvekillerimiz, siyasi parti il başkanlarımız, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarımız, Ticaret Sanayi Odamız ve Belediye başkanlarımız ortak bir noktada buluştu. Ne söylediler “Bu ihalenin yapılması doğru değildir” dediler. Ve birliktelik neticesinde ihale tarihi ertelendi. İhale tarihi ertelendikten sonra şartnamenin değişeceği konusunda algı yapıldı. Daha şeffaf, daha katılımcı ve kamu ve devlet yaranın olması adı altında şeffaf bir şartname beklenirken yeni hazırlanan şartnamede sadece 1 madde değişti. O da denildi ki maden sahasında filyasyon tesisi kurulacak. Bu çok önemli bir tesis değil. Ama bizim önerimiz şu oldu, “Bu alanı bir bedel üzerinde ihale çıkarmayın, burayı rödovans sistemi ihale edin. Ne kadar kaynak elde edilirse, bu arada ne kadar maden bulunursa, bu arada ne kadar para kazanılırsa devlet belli bir oranda bundan pay alsın. İhale şartnamesinde teknik şartname yok. Ayrıca ihaleye çıkan alanın yüzde 100’de sondaj çalışması da yok. Yalnızca yüzde 30’da var. Yani bu ne demek teknik çalışmalar bitirilmemiş demektir. Aynı zamanda teknik raporda yok. İhale aslında şartnamesi gereği ihalenin yapılmasına uygun değil. Şimdi bu ihale şartname yayınlandığında bazı sivil toplum örgütleri bununla ilgili davalar açtılar. Bu ihaleyi kimin alacağı dava dilekçesinde yazdı. Elazığ’daki hukukçular gazetelere açıklamalarda bulundu, siyasetçiler açıklama yaptılar. Ben burada firma ismi söylemeyi doğru bulmam ama Zülfü beyde bilir ki o ihaleyi kimin alacağı konusunda Elazığ’da bir kanaat var. Bu kanaat her yerde konuşuldu”

“4 İHALEYE SADECE 1 FİRMA KATILMIŞ”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol; “Biz madenlerin ihale açılmasına karşı değiliz tabi bunlar ülkemizin milli serveti, ülkemiz bunlardan yararlansın. Biz servet düşmanı da değiliz. Tabi burayı iş adamı alacak, sermaye yatıracak, yatırım getirecek ve parada kazanacak. Ama sadece bu ihaleyi birileri alsın diye şartnameyi ona göre yaparsan o zaman bu doğru olmaz. İhale ertelenmediği tarihlerde 1 Martta aynı şartnameyle aynı bakanlık 4 tane ihale çıkarmış. Bu ihalenin 4’ünde 1 firma katılmış. Bu 4 ihalenin 3’nü yalnızca bir firma almış. Tek katılmış ve 1 firma almış. Çünkü niye bu şartlarla ihaleye girmek ateşe ilinizi sokmaktır. Niye böyle ihalenin teminat mektubu tutarı 150 Milyon dolar. Eğer diyorlar siz gerekli izinleri almazsanız, gerekli ruhsatları almazsanız nu 150 milyon doları irat kaydederim. Şimdi izini veren kim Devlet, ihaleye çıkaran kim yine devlet, sen izin vermeyeceğin riskin varsa niye ihale çıkarıyorsun”

“İHALEYE FİRMALAR KATILMAYACAK”

Gürsel Erol; “Göreceksiniz bu ihaleye firmalar katılamayacaktır. İhaleye korkudan katılamayacaklar. İhaleyi alırsak ruhsat alamasak 150 Milyon dolarımız irat kaydedilir diye korkacaklardır. Yazık günah değil mi? Şuanda ülkemiz ekonomik kriz içinde bu krizi çözmek için arayış içindeyiz. Cumhurbaşkanı ve bakanlar ülke ülke gezip kaynak bulmaya çalışıyorlar. Denilen şudur maden alanın tamamında maden değeri yaklaşık 30 milyar dolar bu Türkiye Cumhuriyetinin en büyük maden kaynağı, en büyük ihalesidir. Bu ihaleye herkes girsin, kimin şartları uyuyorsa, kim fazla teklif ediyorsa ihaleyi alsın. Bizde ilin milletvekilleri olarak destek olalım”

“İHALENİN ŞEFFAF OLMAYACAĞINA TEREDDÜTLERİMİZ VAR”

Erol; “Biz ihalenin şeffaf olmayacağına tereddütlerimiz var. İlin milletvekilleri buna tepkide verdiler. Sonrada sustular. Niye sustular bilmem. Ama ben konuşmaya devam edeceğim. Ben konuyu gündeme getirmeye devam edeceğim. Ben devletin zarar görmesini istemem”

“BİZ ELAZIĞ’IN FAYDALANMASINI İSTİYORUZ”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol; “Elazığ Girişim Gurubu adı altında, Elazığ işadamlarımız bu ihale katılmak için ilin tüm iş dünyasını desteğini alarak bir girişimde bulundular. Tabi ihale şeffaf olursa bu arkadaşlarımız tekliflerini verecekler belli firmalarla ortaklıklar kuracaktır. Bizim talebimiz bu işten Elazığ’ında faydalanmasıdır. Ama bu iş şaibelerle başlayıp şaibelerle sonuçlanırsa orayı kim alırsa alsın yapılacak seçinden sonra Milet İttifakının hükümeti ve bakanı o ihaleyi iptal edecektir. O ihaleyi şeffaf bir kez daha yapacaktır” dedi.