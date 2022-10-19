Fırıncılara hijyen eğitimi

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası tarafından fırıncı esnaflarına hijyen eğitimi verildi.

Kovancılar Esnaf Odası tarafından ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnaflarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi. Eğitim sonrası esnaflara hijyen eğitim sertifikası verilecek.

Hijyen eğitimine Elazığ Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuncay Özen, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Mahmut Demirkesen, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Eğitimde açıklamalarda bulunan Elazığ Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, hijyen eğitimlerinin önemine dikkat çekerek israf ekmek konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“EĞİTİMLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan’da, Hijyen eğitime destek veren Fırıncılar Federasyonu, Elazığ Fırıncılar Odası, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü personelleri teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, “Bugün ilçemizde bulunan fırıncı esnaflarımıza hijyen eğitimi verdik. Bundan öncede sürekli olarak esnaflarımıza eğitim verdik. Biz oda olarak eğitimlere çok önem veriyoruz. İlçemizde bulunan esnaflarımız hijyene çok önem veriyor. Ben buradan esnaflarımızın duyarlığından dolayı teşekkür ediyorum. Biz, esnaflarımızla iç içeyiz sürekli olarak kendileriyle birlikteyiz. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığı ile fırınlarımızdan ekmeklerini alabilirler. Fırıncı esnaflarımız hijyen eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını da biz kendilerine taktim edeceğiz”.