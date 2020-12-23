‘Fırıncı esnafı sıkıntı içinde’

Elazığ Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Odası hakkında bilgiler veren Başkan Yıldız; “Yaklaşık olarak üç yıldır oda başkanıyım.360 yakın üyemiz var. 24 Ocak’ta ilimizde yaşanan depremde 24 üyemizin işyeri zarar gördü ve kapandı. Fırıncı esnafımız gerçek anlamada sıkıntı içinde. Bilindiği gibi ekmek fiyatlarına zam uyguladığında bakanlık onayı alındığında uygulayabiliyoruz. Ekmek zammını bakanlık belirlediği için fiyatımız sabit oluyor. Ama bizim piyasadaki un, maya, işletme giderlerimiz ve kamu giderlerimiz değişken oluyor. Aldığımız zam enflasyona karşı zamanla eriyor”.

“VATANDAŞLARIMIZ EVİNDE EKMEK YAPMAYA BAŞLADI”

Pandemiden sonra vatandaşların evinde ekmek yapmaya başladığını ifade eden Yıldız; “Vatandaşlarımız tek ekmek almaktan çekinmedi tüm gıda ürünleri almaktan çekindi. Vatandaşlarımız hasta olmaktan korktu. Vatandaşlarımız boşuna çekiniyor ülkemizde gıda güvenliği var. Vatandaşlarımız çekinmesin işletmelerimiz güvenlidir. Esnaflarımıza hijyen eğitimi verdik. Bilinçli bir şekilde esnaflarımız üretim yapıyor”.

“MALİYETLER ÇOK ARTTI”

Başkan Yıldız açıklamasına şu şekilde devam etti; “Fırıncılar ekmek fiyatlarından fazla memnun değiller. Çünkü 110 TL olan un şimdi 160 TL oldu. Una yüzde 45’e yakın zam geldi. Geçen ay 55 TL’ye aldığımız maya şimdi 120 TL oldu. Bu zamlar, geçmişte yapılan ekmek fiyatlarındaki artışları adata yuttu. Bakanlık son olarak un fiyatlarına müdahale etti 10 TL’ye yakın indirdiler sağ olsunlar. Çalışmalarımız devam ediyor. Un fiyatlarını sabitleyebilirsek esnafımızın mağduriyetini de kısmen gidermiş olacağız. Ekmek fiyatları belirlenirken vatandaşların ve esnafın durumuna bakmak lazım. Şuanda ilimiz depremden çıkmış, vatandaşlarımız pandemi ile mücadele ediyor. Bundan dolayı una gelen zamları ve mayaya gelen zamları ve kamu giderlerini ekmek fiyatlarına yansıtmadık. Şuanda fırıncı esnafımız büyük bir fedakârlık örneği gösteriyor. Hastalığa rağmen ekmek üretimini yapıyor. Hem de ürünlerde yüksekliğe rağmen üretim yapıyor. Basına çıkıp da “bizi kurtarmıyor” söyleminde asla bulunmadılar, isyan etmediler. Şuanda aldığımız tarifeye uyuyorlar. Fırıncılar aşırı bir zam istemediler. Vatandaşımızın alım gücünü düşündüler” dedi.