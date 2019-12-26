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Giriş Tarihi : 26-12-2019 11:15

Fırat Üniversitesi'nde tekerleme yarışması  

Fırat Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında tekerleme yarışması düzenlendi.  

Fırat Üniversitesi'nde tekerleme yarışması  

FÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 150 uluslararası öğrencinin katılımıyla yapılan “Tekerleme Yarışması” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Kovancılar MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın, öğretim elemanları ve davetliler yer aldı. Yarışmada 9 öğrenci finale kaldı ardından da ilk 3'e girenler belirlendi. İlk 3'e giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte, Rektör Yardımcısı Hasar, uluslararası öğrenciler açısından Fırat Üniversitesinin geldiği noktayı ve yabancı öğrenci yerleştirme sürecini değerlendirdi.TÖMER Müdürü  Yalçın'da Türkçenin önemine ve birleştirici gücüne vurgu yaptı.

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