Fırat Üniversitesinde eğitime kar tatili  

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Fırat Üniversitesi’nde de eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kentte devam eden kar yağışının ardından Fırat Üniversitesinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Elazığ genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan final sınavları ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacaktır. Ayrıca Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin Elazığ Valiliği kararı doğrultusunda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Öğrencilerimize ve personellerimize saygıyla duyurulur” denildi.