Fırat Üniversitesi'nde aşçılık mutfağı açıldı  

Fırat Üniversitesi'nde Aşçılık ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için aşçılık mutfağı açıldı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri 21-28 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde üniversite evinde açılan mutfak, öğrencilerin el becerilerinin de gelişmesine öncülük edecek. Açılış programına Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün katıldı. Açılan aşçılık mutfağı hakkında bilgi veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Taner Şengün, “Aşçılık programımız 2020-2021 yılından itibaren akademik olarak eğitim vermeye başlamıştır. Aşçılık birinci sınıfı yüzde yüz doluluk oranı ile 50 öğrenci, ikinci sınıfında ise yüzde yüz doluluk oranı ile 30 öğrenci eğitim görmektedir. Aşçılık bölümünde aralarında uzman, gastronomide güncel gelişmelere aktif akademisyenlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu programda başta Elazığ mutfağı olmak üzere yöresel mutfakları, dünya mutfakları ve pastane ürünlerini açılışını yağacağımız mutfakta öğrenmektedirler” dedi. Programda daha sonra öğrenciler tarafından yapılan yemekler il protokolüne ikram edildi.