Fırat Üniversitesi YKS’de yüzde 98 yerleştirme oranına ulaştı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Fırat Üniversitesi yüzde 97.13 doluluk oranına ulaştı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Fırat Üniversitesi yüzde 97.13 doluluk oranına ulaştı.Fırat Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz yüzde 97.13 doluluk oranına ulaştı. Bu yıl yeni açtığımız bölümlerde ise doluluk oranı yüzde 100 oldu. Bizi tercih eden kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz”denildi.