Fırat Üniversitesi süper ligde  

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur’da düzenlenen Üniversitelerarası Süper Lig Terfi Futbol müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından 9-13 Mayıs tarihleri arası Burdur’un ev sahipliğinde yapılan Futbol Süper Lig’e terfi maçları sonunda Fırat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.

Organizasyonda başarılı sonuçlar elde eden Fırat Üniversitesi final maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-2’lik skorla kazanan Bordo-Beyazlılar gelecek sezon Üniversite Sporları Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller Muhammed Umut Akbulut (2) ve Furkan Keleş’ten (2) geldi.