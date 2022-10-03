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Giriş Tarihi : 03-10-2022 13:47

Fırat Üniversitesi kazandı Aksaray Gençlik kaybetti   

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.   

Fırat Üniversitesi kazandı Aksaray Gençlik kaybetti   

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlikspor, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı. Elbistan ilçe sahasında oynanan maçta Fırat Üniversitesi, Elbistanspor’u 9. dakikada Vedat Taşdemir’in attığı golle 1-0 yendi. Aksaray Gençlikspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’a 4-0 yenilerek sezona kötü başladı. 

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ETİKETLER: elazığ bölgesel amatör lig