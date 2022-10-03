Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlikspor, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı. Elbistan ilçe sahasında oynanan maçta Fırat Üniversitesi, Elbistanspor’u 9. dakikada Vedat Taşdemir’in attığı golle 1-0 yendi. Aksaray Gençlikspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’a 4-0 yenilerek sezona kötü başladı.
SPOR
Giriş Tarihi : 03-10-2022 13:47
Fırat Üniversitesi kazandı Aksaray Gençlik kaybetti
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.
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