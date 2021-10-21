Fırat Öztürk’ün acı günü

A Haber Elazığ Bölge Müdürü, ELİYGAD ve FHGC Üyesi Fırat Öztürk'ün abisi Mehmet Öztürk vefat etti.

Kalp krizi sonucu 56 yaşında vefat eden merhum Mehmet Öztürk 22 Ekim Cuma Günü İmamı Azam Camiinde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Harput'a son yolculuğuna uğurlanacak.ELİYGAD olarak merhume Mehmet Öztürk’e Allah'tan rahmet, kıymetli arkadaşımız Fırat Öztürk ve ailesine başsağlığı dileriz.