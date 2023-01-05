Fırat Edaş’tan Elazığ’a 9 milyon TL yatırım

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Elâzığ ve ilçelerinde kesintisiz enerji arzı ve kaliteli dağıtım hizmeti vermek amacıyla 9 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Fırat EDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş), Elazığ’da kesintisiz enerji arzı için çalışmalarına devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları ile Fırat EDAŞ, Elâzığ ve çevre ilçelerine 9 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Fırat EDAŞ 2022 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirdiği Sanayi Keresteciler alçak ve yüksek gerilim Tesisi projesi ile, Elâzığ Merkez Sanayi ve Kırklar Mahallelerinin mevcut dağıtım şebekelerinin ekonomik ömürlerini doldurması sebebiyle gerilim düşümü şikayetlerinin azaltılması, havai şebekeden dolayı sokak ve caddelerin modern bir görünüme kavuşturulması gibi birçok iyileştirme gerçekleştirilmiş olacak.

Proje kapsamında toplam bedeli 9 milyon TL olan 5 km alçak gerilim yeraltı dağıtım hattı, 1 km yüksek gerilim yeraltı enerji nakil hattı, 57 adet saha dağıtım kutusu, 3 adet beton köşk trafoları, 126 adet aydınlatma direği ve armatür bölgedeki abonelerin hizmetine sunuldu. Ayrıca eski ve ömrünü doldurmuş direklerin, armatürlerin ve iletkenlerin demontajı yapılarak mahalleler ve sokaklar daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Fırat EDAŞ yetkilileri, Elazığ’da kesintisiz enerji arzı için 7/24 hız kesmeden var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.