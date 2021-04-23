FHGC, 34. yılına ‘merhaba’ dedi!

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, FHGC’nin 34. yaşına merhaba dediğini hatırlattı.

Başkan Erdem; “Cemiyetimiz 21 Nisan 1988 yılında yani bundan tam 33 yıl önce kurulan köklü bir cemiyettir. FHGC Başkanı ve yönetimi olarak, cemiyetimizin 34. yılına merhaba demesinin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Ancak koronavirüs pandemisi yüzünden geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir kutlama etkinliği yapamamış olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. İnşallah 35. yaşımıza sağlıklı günlerde merhaba diyebiliriz. Başarılarla dolu nice yıllara!” dedi.

FHGC Başkanı Semih Erdem, FHGC’nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdem mesajında, FHGC’nin 21 Nisan 1988 yılında bir grup meslektaşının öncülüğünde kurulduğuna dikkat çekerek, FHGC kurulduğu günden bu güne kadar FHGC’nin başarı çıtasını yükseltmesi adına özveri ile çalışan tüm başkanlara ve yönetimlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

“GÜÇLÜ BASININ OLDUĞU YERDE, PASİF BİR CEMİYET OLAMAZ!”

FHGC ‘de ikinci kez başkan seçildiğine, kendisine ve yönetimine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak adına ikinci döneminde yönetimi ile birlikte çok daha güzel işlere imza atmak istediklerini kaydeden Başkan Erdem; “FHGC adından söz ettiren, köklü ve son derece faydalı işlere katkı sunan bir cemiyettir. İlimizde basın son derece güçlü. Güçlü basının olduğu bir yerde pasif bir cemiyet olamaz. Bu nedenle pandeminin gölgesinde bile ben ve yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım, üyelerimizin katkısına olacak işleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN ERDEM, 33. YILINDA DA FHGC’NİN; HEM ÜYELERİNİN HEM DE ŞEHRİN MENFAATİNE GÜZEL İŞLER YAPTIĞINA DİKKAT ÇEKTİ!

Geçmiş dönem yapılan güzel işleri uzun uzun anlatmayacağını yapılan işleri üyelerinin de kamuoyunun da son derece iyi bildiğini aktardı. Başkan Erdem; bu yıl hem Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan ilimize Basın Müzesi kazandıracağının müjdesini aldıklarını hem de basın mensuplarının ev sahibi olması adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan söz aldıklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDEM, BASIN ŞEHİTLERİNİ YAD ETTİ!

Basın camiasının kocaman bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Erdem her zaman olduğu gibi yine basın şehitlerimizi de unutmadı. Erdem; “FHGC’ye gönül veren ve vefat eden herkesi rahmetle anıyorum. Bu özel günde bir kez daha basın şehitlerimizi de rahmetle anarak, onların ailelerine sabırlar diliyorum. Bu kutsal görevde emek üreten tüm meslektaşlarıma ise başarılarla dolu, sağlıklı ve huzurlu bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

“İKİ YILDIR FHGC’NİN YENİ YAŞLARINI, MALESEF PANDEMİ GÖLGESİNDE KARŞILIYORUZ”

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda FHGC’nin yeni yaşına pandemi gölgesinde merhaba dediğini hatırlatan Erdem, “Kuruluşumuzun 34. yılına erişmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki pandemi gölgesinde etkinlik gerçekleştirememiştik. Maalesef bu yılda pandemi yüzünden dilediğimz gibi bir etkinlik gerçekleştiremedik. Oysa bundan önceki yıllarda duayen meslektaşlarımızı ödüllendirdiğimiz güzel etkinlikleri hayata geçirebiliyorduk. Ne yazık ki bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır güzel bir etkinliğe imza atamayacak olmanın burukluğu ve geçmiş etkinliklere özlem duyan bir ruh halindeyiz. Ama yine de her şeye rağmen bölgemizin en kapsamlı ve en köklü basın cemiyeti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah 35. yıl etkinliklerimize en sağlıklı günlerde merhaba diyebiliriz. Nice nice güzel başarılı yıllara” diyerek sözlerini noktaladı.