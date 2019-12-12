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Giriş Tarihi : 12-12-2019 14:51

Fevzi Çakmak Mahallesine Spor Yaşam Merkezi

Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.  

Fevzi Çakmak Mahallesine Spor Yaşam Merkezi

Toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı hedefleyen belediye, devam ettiği çalışmalar doğrultusunda, kısa süre önce hizmete sunulan Sarayatik ve Hilalkent mahalleleri spor yaşam merkezlerinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezini de açtı.  Kentin farklı noktalarında açılan spor yaşam merkezlerinde bay ve bayanlara hafta içi her gün uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma olanağı sağlandığı belirtildi. Hafta içi 09.00-15.00 saatleri arasında bayanlara hizmet veren spor merkezlerinin, 17.00-22.00 saatleri arasında ise baylara hizmet verdiği aktarıldı.

Mahallelerine spor yaşam merkezinin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını  belirten Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

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