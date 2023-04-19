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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-04-2023 08:38

FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Biriminin çalışmaları sürüyor.   

FETÖ’nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli  tutuklandı.   
Bu çerçevede yurt dışında yakalanarak ülkeye getirilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli  M. C. adliyeye sevk edildi. 

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