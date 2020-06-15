FETÖ il imamı Elazığ’da yakalandı

Soruşturma kapsamında kod adı kullanarak sanal ortamdan talimatlar veren 'il ablası' kadın da gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Mersin il imamı' olduğu tespit edilen bir kişi ile kod adı kullanarak sanal ortamdan talimatlar veren 'il ablası' kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Mersin il imamı' olduğu yönünde hakkında ifadeler bulunup, yapılan araştırmalarda da bu kesinleşen ve Elazığ'da 3 ayrı adresi bulunan C.S. takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Elazığ'da gözaltına aldı.

FETÖ İMZALI SAAT ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda Fetullah Gülen imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen 'kıtmir' yazılı kolye, 51 adet yasaklı yayın kitapları, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir şahsın beyanında, il ablası olduğuna dair bilgiler geçen ve yapılan araştırmalarda da Tekirdağ'da ikamet edip, sanal ortamda talimatlar vererek il ablalığı yürüttüğü tespit edilen Azra/Esma kod adlı Y.B. de gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada laptop, flash disk ve çok sayıda cep telefonu gibi dijital materyaller ele geçirildi. Her 2 şahıs da Mersin'e getirilirken, emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.