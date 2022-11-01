Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgede 'skolyoz' hastalarının umudu oldu   

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniği yaklaşık 6 ay önce skolyoz ve kifoz vakalarına hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bu çerçevede Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde yaklaşık 6 ay önce skolyoz (omurga eğriliği) hastaları için de hizmet vermeye başlandı. Bölgenin hasta sayısı ve ihtiyaçlarına uluslararası standartlarda cevap veren, özellikli tedavi gerektiren skolyoz ve kifoz vakalarının ihtiyacını karşılayacak olan hastane bünyesindeki bu merkez, bölgeye hitap etmeye devam ediyor. Skolyoz ameliyatlarının gerçekleştirildiği ilk günden itibaren, Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden gelen 7 hasta gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Skolyoz hastalarının, tanı, takip ve cerrahisini uyguladıklarını belirten Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Kaya, ''Skolyoz hastalığını, omurgada eğrilik olarak niteleyebiliriz. Omurgadaki eğrilikler sonrasında hastalara cerrahi tedavi gerekebiliyor. Hastanemiz dört yıldır açıldı. Yaklaşık 6 aydır, skolyoz ve kifoz ameliyatlarını hastanemizde yapmaktayız. Şimdiye kadar toplam 7 hastamızı ameliyat ettik, bunlardan iki tanesi ağır deformite olan vakalarımızdı ve bu iki hastanın ameliyatına Prof. Dr. Bekir Yavuz Uçar hocamız da iştirak etti” dedi.

Bingöl’den gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen 14 yaşındaki hastaları hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Anıl Agar ise ''Vakamız 14 yaşında kız hasta. Bize Bingöl’den başvurmuştu. Hastamız yürüyüşünde ve omurgasında eğrilik şikayeti ile bize başvurdu. Hasta ve yakınlarıyla görüşüp gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastanemizde tedavisini üstlendik. Ameliyat ettiğimiz hastamız, ergenlik yaş ortalarında çıkan adölesan skolyoz olan bir hastamız. Hasta yakınlarının ve ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken şey, çocuklarda omuz eşitsizliği. Çocukları çıplak gözle arkadan gördükleri zaman omurgalarında eğrilik olup olmadığını fark etmeleri bizim için önemli. Bu şekilde fark edilen hastaların bir sağlık kuruluşuna başvurup omurga filmleri çekilmesi gerekmekte. Bizler de bu filmlerden açıları ölçüp ona göre hastaların tedavi planlamasına başlıyoruz'' diye konuştu.