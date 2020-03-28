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Tunceli
Giriş Tarihi : 28-03-2020 19:32

Feribotları kullanacaklar dikkat!

Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü kapsamında ülke genelinde alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. 

Feribotları kullanacaklar dikkat!

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ ile Tunceli arasında iki ilçeye yapılan feribot seferlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.  Bu kapsamda Tunceli Valiliği'nin kararıyla Keban baraj gölü üzerinde Elazığ'dan Çemişgezek ve Pertek  ilçelerine yapılan feribot seferlerine  kısıtlama getirildi.Bu kapsamda sadece tedarikçiler, ambulans ve cenaze aracı gibi hizmet birimlerinin yer aldığı araçların geçişine izin verileceği aktarıldı.

 Pertek feribotuna ihtiyaç için seferin sabah Elazığ yakasından 9.00 ile 19.00'da,  Pertek tarafından  10.00'da ve 18.00 saatlerinde yapılacağı öğrenildi. Çemişgezek  yakasından ise 8.30 ve 17.00'da, Elazığ yakasından Çemişgezek'e ise 8.00 ile 17.30 arasında toplamda karşılıklı 2'şer sefer yapılacağı kaydedildi.

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