Tunceli
Giriş Tarihi : 29-04-2021 12:12   Güncelleme : 29-04-2021 12:12

Feribot seferlerine kısıtlama düzenlemesi  

Tunceli-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.  

Feribot seferlerine kısıtlama düzenlemesi  

30 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilen  yeni düzenlemeye göre hafta içi  ilk feribot 06:00'da Pertek İskelesi'nden, 07:00’da ise Elazığ İskelesi'nden hareket edecek saat 22.00'a kadar saat başı seferler düzenlenecek. Saat:22.00'dan sonra, 24.00'da Pertek'ten, 22.30 ile 00.30'da Elazığ tarafından seferler yapılacak.

Kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında ise feribotlar Pertek iskelesinden 07.00'de, Elazığ tarafından ise 07.30'da seferlere başlayarak, ilk iki sefer yarım saat arayla diğer seferler ise karşılıklı olarak  18.00'a kadar her 2 saatte bir, ardından 20.00'a kadar  saatte bir kez olacağı duyuruldu.

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