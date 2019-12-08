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Tunceli
Giriş Tarihi : 08-12-2019 22:32

Feribot saatlerine düzenleme

Tunceli’nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatlerinin 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle yeniden düzenlendiği bildirildi.  

Feribot saatlerine düzenleme

Pertek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,' 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle Pertek İskelesi’nden ilk feribot saat 06:00, Elazığ tarafında ise, 06:30’da seferlere başlayacak. Her iki iskeleden saat 21:00’a kadar yarım saat arayla devam edecek olan seferler, bu saatten sonra gece saat 24:00’a kadar birer saat arayla sürecek.Daha sonra ise gece 02.00'da Pertek İskelesinden, 02.30'da ise Elazığ İskelesinden, son feribot ise Pertek İskelesinden 04:00, Elazığ iskelesinden ise 04:30’da seferini gerçekleştirecek"denildi

ETİKETLER: pertek feribot pertek feribot saatleri
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