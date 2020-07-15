Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı.Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı. Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Giriş Tarihi : 15-07-2020 02:11 Güncelleme : 15-07-2020 02:11
Feribot iskelesinde korku dolu anlar
Bir vatandaş suda boğulma tehlikesi yaşadı