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Giriş Tarihi : 29-08-2022 00:16

Feci kazada traktör ikiye bölündü 

Kazada, 2 kişi yaralandı.   

Feci kazada traktör ikiye bölündü 

Elazığ’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünde. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 

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